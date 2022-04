José Raposo rendido à participação do filho mais velho no “Dança com as Estrelas”

José Raposo demonstrou publicamente o orgulho que sentiu depois de ter recebido a notícia de que o filho mais velho, Miguel, vai participar no “Dança com as Estrelas”, da TVI.

A assistir à estreia do concurso de dança dos famosos no quarto canal, este domingo, vai estar um pai rendido. É que o primogénito de José Raposo integra a lista de participantes da nova edição do formato.

“E não é que o ‘meu mais velho’ vai aparecer naqueles programas das danças? O Miguel tem uma aura, a do artista nato… Muita merda filhote, amo-te”, escreveu o intérprete no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8eDLTpFzqq/

Miguel é fruto do relacionamento amoroso terminado entre José Raposo e a colega de profissão Maria João Abreu. Durante este tempo, o antigo casal teve mais um filho chamado Ricardo.

Além do filho de Miguel Raposo, Carolina Deslandes, Margarida Corceiro, Marco Costa, Soraia Tavares, Ângela Costa, Paulo Pires e Virgul também integram a lista de participantes.

LEIA TAMBÉM: