José Rodrigues dos Santos recorda pior situação em cenário de guerra: “Fui alvejado”

José Rodrigues dos Santos recordou, em entrevista ao podcast “Maluco Beleza”, de Rui Unas, que foi alvejado quando estava a fazer reportagem sobre a guerra em Timor-Leste.

O jornalista da RTP1 respondeu a uma das questões dos seguidores do “Maluco Beleza” sobre qual a pior situação vivida em cenário de guerra enquanto repórter. Rapidamente, o pivô do “Telejornal” contou que foi alvejado.

“Essa é fácil porque foi mesmo Timor-Leste. É daqueles sítios que visualmente não parecia assim tão perigoso, mas estando lá é muito mais perigoso do que conseguimos pôr na imagem. […] Era uma situação de quase descontrolo”, começou por contar.

Na altura, em Timor-Leste, além de ser português, o também escritor enfrentou um grande problema. É que milicianos conheciam-no por causa da RTP Internacional.

“Tinha um problema adicional no caso de Timor. Primeiro era português, estamos com a ocupação da Indonésia, portanto Portugal era o inimigo. […] E eu era o rosto de Portugal porque fazia o ‘Telejornal’ que eles viam através da RTP Internacional. Os milicianos conheciam-me todos”, acrescentou.

“Objetivamente, não era uma questão de azar, era saber que podiam entrar ali. Depois estavam todos em conluio com as forças armadas da Indonésia. Quando estamos no hotel, eles fazem o ataque, Fui alvejado e eles chegaram a entrar lá dentro”, rematou.