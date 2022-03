Judite Sousa agradece apoio após primeira semana da CNN Portugal

Judite Sousa agradeceu, esta sexta-feira, 26 de novembro, o apoio da equipa “experiente, jovem e dinâmica” que contribuiu para a concretização da CNN Portugal.

A chegar ao fim da primeira semana de emissões do canal, que veio substituir a TVI24 na grelha de programação, a jornalista e pivô fez questão de agradecer o esforço de todos os elementos de trabalho.

“A semana está a chegar ao fim”, começou por apontar. “Com energia, uma equipa experiente, jovem e dinâmica tem contribuído para tornar possível a concretização do projeto CNN Portugal. A todos, só posso e devo agradecer”, afirmou.

A primeira emissão da CNN Portugal aconteceu, na passada segunda-feira, 22 de novembro, às 21.00 H, com o “Jornal da CNN”, apresentado por Judite Sousa. Lembre-se que o canal chega ao pequeno ecrã através de uma parceria entre a Media Capital e a estação norte-americana CNN.

O evento de lançamento deu-se no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e contou com a presença de mais de 400 pessoas. Entre os convidados destaque para a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e diversos diretores norte-americanos.