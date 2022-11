Judite Sousa diz que Cristiano Ronaldo deu “estalo” nos críticos

Após Cristiano Ronaldo se ter emocionado antes do encontro de Portugal com o Gana no Mundial do Qatar, Judite Sousa elogiou o atleta, afirmando que o craque deu um estalo aos críticos.

A jornalista defendeu publicamente o “capitão” da Seleção Nacional que tem sido alvo de várias críticas que o acusam de ter tido um comportamento pouco profissional para com o Manchester United (Inglaterra).

“O estalo de Cristiano Ronaldo aos seus agressores. Para mim, esta é a imagem que fica do jogo de quinta-feira”, começou por escrever, no Instagram, partilhando uma fotografia do atleta a olhar para o céu durante o hino nacional, antes do início da partida.

“A imagem de um homem que chora, que olha para o céu, de um homem que estaria a recordar o pai e o filho falecidos”, prosseguiu a também “pivot”, referindo-se ao filho que o futebolista e a companheira, Georgina Rodríguez, perderam.

“Ronaldo não precisa de fazer mais nada. Pode vir embora do Catar amanhã. Só precisa de ser respeitado na sua narrativa profissional e na sua narrativa de vida”, afirmou Judite Sousa, que deixou a CNN Portugal.

A jornalista já tinha comentado a entrevista de Cristiano Ronaldo ao apresentador Piers Morgan, na qual o atleta confessou sentir-se traído pelo clube inglês e não ter respeito pelo treinador dos “red devils”.

“A liberdade de expressão. Cristiano Ronaldo decidiu dar uma entrevista e comunicar. Está no seu direito. Nas sociedades contemporâneas, há duas formas das figuras de primeira linha comunicarem: através das suas redes sociais ou através de uma entrevista televisiva”, disse.