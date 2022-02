Júlia Belard dá o alerta para perfil de Instagram falso

Júlia Belard viu a sua identidade ser usada numa conta de Instagram falsa. A atriz deu conta deste problema e partilhou com os seus seguidores.

A artista, de 32 anos, publicou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma imagem do perfil falso e deixou o alerta.

“Olá! Esta conta pediu para me seguir, mas é uma conta falsa, diria”, escreveu.

Em fevereiro deste ano Júlia Belard já tinha denunciado uma situação parecida: uma conta falsa tinha sido criada falsa para divulgar o sorteio de uma câmara.

Recorde-se que celebridades como Fernando Luís, “A Pipoca Mais Doce” e Tiago Bandeira também já viram a sua identidade usada em contas falsas de Instagram.