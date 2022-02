Júlia Pinheiro celebra 34 anos de casamento. E teve direito a uma surpresa pela manhã

View this post on Instagram

O dia hoje começou assim .Rosas pela manhã. Exactamente, 34 rosas . Hoje , completamos 34 anos de casamento. Estatística total : 4 filhos, 2 netas e 1 cão. O dia está lindo e muito menos frio do que em 1985 .E o meu marido nunca se esquece de assinalar a data . Nunca ! Obrigada, meu amor!