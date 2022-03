Júlia Pinheiro de férias num “palácio na praia” no Algarve

A apresentadora da SIC está de férias no Hotel da Bela Vista, no Algarve, e já partilhou as primeiras fotografias nas redes sociais.

Júlia Pinheiro fez uma pausa profissional no programa “Júlia” (SIC) para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias a sul de Portugal, como a própria revelou esta quarta-feira na conta de Instagram.

“Um palácio na praia. Eu sinto-me uma princesa. Onde é que estou?”, lê-se na legenda de uma das primeiras fotografias que partilhou.

Posteriormente, revelou onde se encontra numa outra publicação. “Manhã! Miami? Não. Caraíbas? Não. Comporta? Não? Algarve? Sim. Hotel da Bela Vista”.

A comunicadora afirmou, esta terça-feira, que fugiu da praia por existirem “poucas práticas de segurança” por parte das pessoas.

