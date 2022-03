Júlia Pinheiro partilha fotografia sem maquilhagem

View this post on Instagram

Já sem maquilhagem. Luxos da rádio. A comunicação é mais importante que a imagem. E uma noite, feita na intimidade da minha casa. A Hora da Júlia, na Renascença, um momento que me completa. Hoje atingimos a segunda semana. E atrevo-me a dizer que talvez, estejamos já a mudar algumas vidas. Aos meus Anjos da Guarda, muito obrigada.