Júlia Pinheiro rendida ao presente de Rui Pêgo no Dia dos Namorados

Júlia Pinheiro ficou “derretida” com o presente que recebeu do marido, Rui Pêgo, no Dia dos Namorados e partilhou a surpresa com os seus seguidores.

A apresentadora, de 59 anos, foi presentada com um ramo de rosas vermelhas.

“Amor é ter rosas na cozinha no Dia dos Namorados”, escreveu na legenda.

Recorde-se que Júlia Pinheiro partilhou, esta segunda-feira, 14 de fevereiro, uma imagem rara do casal para assinalar o Dia dos Namorados. “Amor é… não dar pelo tempo passar”, escreveu.

O casal está junto há 35 anos e tem três filhos em comum: Rui Maria Pêgo e as gémeas Matilde e Carolina. O radialista é ainda pai de Sofia, fruto de um relacionamento antigo.