Júlio Isidro e os sintomas da covid-19: “Dentro de dias estou recuperado”

Júlio Isidro explicou que, inicialmente, pensava que os sintomas que estava a ter eram motivados pela sinusite. No entanto, acabou por testar positivo à covid-19. Mas mostra-se convicto na recuperação.

O apresentador, de 75 anos, foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa “Você na TV!” (TVI). Através de videochamada, o comunicador da RTP confessou que pensava que os sintomas eram de outra coisa.

“Tive sintomas, mas pensei numa coisa que costumo ter com muita frequência que são ataques de sinusite. Doía-me imenso a testa, o olho direito. Corrimento no nariz para a garganta. Depois comecei a ter uma temperatura acima do normal”, lembrou.

O profissional da estação pública tem estado a ser acompanhado pela delegada de saúde, enquanto está isolado da família.

“Tenho sido acompanhado de uma maneira carinhosa pela delegada de saúde, que hoje mesmo já telefonou. Diz-me que dentro de dois ou três dias estarei na lista dos recuperados”, acrescentou.