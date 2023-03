Justin Bieber mostra mobilidade na face após diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt

Foi em junho do ano passado que Justin Bieber revelou que sofre com a síndrome Ramsy Hunt, o que provocou imobilidade facial. Agora, o cantor fez uma nova atualização sobre o seu estado de saúde.

Esta quarta-feira, 15 de março, o cantor, de 29 anos, fez um pequeno vídeo em que mostra progressos na sua mobilidade.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, Justin Bieber publicou um vídeo no qual se mostra a sorrir e a mexer os olhos.

De notar que esta é uma síndrome que ocorre quando um surto de herpes afeta o nervo facial perto da orelha.

Na altura em que o intérprete confessou o seu diagnóstico, revelou que os seus sintomas incluíam ser incapaz de piscar um dos olhos, mover a narina ou sorrir de um lado do rosto.

Por causa da doença, o intérprete cancelou vários concertos, um deles em Portugal, na Altice Arena.