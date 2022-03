Justin Bieber receava não conseguir ser fiel a Hailey

Justin Bieber confessou publicamente que tinha receio de não conseguir ser homem suficiente e ser fiel a partir do momento em que se cassasse com Hailey Bieber.

O cantor esteve no programa “The Ellen DeGeneres Show” como convidado para falar sobre o novo álbum. Depois de abordar a vida profissional, o intérprete abriu o livro acerca do casamento com a manequim.

“Acho que estava mais nervoso em se de facto iria honrar este compromisso. ‘Sou capaz de fazer valer este compromisso enquanto homem e ser capaz de a honrar?’” começou por recordar.

“É um compromisso sério quando dizes que vais amar alguém no bom e no mau, ser fiel”, adiantou o artista, lembrando o momento em que se decidiu. “Vou tomar esta decisão e escolher esta mulher”, afirmou.

Depois de terem dado o nó numa cerimónia privada, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Justin e Hailey Bieber organizaram um casamento para a família e amigos mais próximos no dia 30 de setembro.

