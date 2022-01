Justin Timberlake pede desculpa a Jessica Biel após rumores de infidelidade

Justin Timberlake reagiu aos rumores da suposta infidelidade com um pedido de desculpas público dedicado a Jessica Biel, publicado nas redes sociais.

Perante as acusações de manter uma relação extraconjugal com a atriz Alisha Wainwright, com quem protagoniza o filme “Palmer”, o músico recorreu à conta oficial de Instagram para pedir desculpas publicamente pelo seu comportamento à família, especialmente à mulher, a também atriz Jessica Biel.