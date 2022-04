Katia Aveiro celebra aniversário do filho

Katia Aveiro assinalou, através das redes sociais, mais um aniversário do filho, José Dinis, com uma dedicatória enternecedora.

José Dinis completa 10 anos, esta segunda-feira, uma data que a irmã de Cristiano Ronaldo destacou publicamente na conta oficial de Instagram.

“É o dia deste ser humano de luz, uma riqueza na minha vida e na de quem convive com ele”, começou por escrever Katia Aveiro na legenda de uma sequência de fotografias inéditas do filho.

“Ele é sorriso, ele é energia, ele é boa disposição, […] ama dormir comigo, ama que lhe cante no ouvido, ama dormir de mãos dadas, […] odeia perder, chora se ouve uma história triste, ama música e desporto, é aficionado por futebol, é vaidoso (não sai de casa sem o gel no cabelo) tem sorriso fácil”, acrescentou.

“Não me lembro de mim sem ele, sei que como mãe sou suspeita de falar, mas dizer que este meu filho é especial não é exagero, dizer que quando penso nele e no futuro vejo coisas boas, vejo um ser humano maravilhoso que a vida me deu”, afirmou.

Katia Aveiro sublinhou que é “abençoada” pelos três filhos, Rodrigo, Dinis e Valentina. “São os pedaços de mim, só existo com eles”.

“Que sorte meu Deus por poder viver e desfrutar deste momento que é celebrar a tua vida… Feliz aniversário meu amor”, completou.

https://www.instagram.com/p/B8pam8gHLWM/