Katia Aveiro celebra o aniversário do filho mais velho à distância

Separados devido à Covid-19, Katia Aveiro assinalou publicamente mais um aniversário do filho mais velho, Rodrigo, com uma publicação nas redes sociais.

Rodrigo completa esta terça-feira 20 anos e, para celebrar a data, a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia do filho no Instagram juntamente com uma dedicatória.

“O início começou contigo, meu filho, 20 anos se passaram desde o dia que tu me fizeste mãe. Foi onde tudo começou, foi onde se iniciou a minha caminhada como mãe que se repetiu por mais duas vezes. 20 anos depois cá estou, orgulhosa do meu primeiro filho”, afirmou.

“Quando te vi pela primeira vez, sabia que a nossa conexão seria eterna e já era de outras vidas. Hoje, mesmo adulto e já senhor das tuas escolhas e decisões, precisas ainda muito de mim. ‘Mãe, dói a garganta’, ‘mãe, perdi a carteira’, ‘mãe, ajuda a fazer este documento’, ‘mãe, vou marcar consulta mas vou esperar por ti para ires comigo’, mãe, mãe, sempre mãe tantas vezes. E ainda bem”, acrescentou.

Pela primeira vez em duas décadas, Katia Aveiro e Rodrigo vão celebrar a data separados devido à pandemia de novo coronavírus. “Longe ou perto a mãe estará para ti sempre. Primeiro ano que não estou contigo no teu aniversário, o meu coração está apertadinho, a loucura deste mundo trocou-nos as voltas”.

De recordar que, além de Rodrigo, Katia Aveiro é mãe de José Dinis, de dez anos, e Valentina, de onze meses.

