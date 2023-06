Kátia Aveiro faz declaração ao companheiro em dia especial

É Dia de São Valentim no Brasil e Kátia Aveiro aproveitou a data para se declarar nas redes sociais.

Hoje, dia 12 de junho, celebra-se o Dia do Namorados no Brasil. Em clima de amor, Kátia Aveiro fez uso da data e fez uma declaração ao companheiro.

Numa publicação nas redes sociais, a irmã de Cristiano Ronaldo deixou algumas palavras ao companheiro, Alexandre Bertolucci Júnior.

“Que todos os casais do mundo possam celebrar o amor com verdade com maturidade e com construção. Meu amor é o meu melhor amigo, ele é meu amante, meu marido e meu parceiro. Amei ontem, amo hoje e espero amar todos os dias da minha vida. Eu rego eu cuido e eu me dou”, começou por escrever.

“Feliz Dia dos Namorados aos que namoram e amam… Dia 12 de junho celebra-se o Dia dos Namorados no Brasil. E como estou aqui, eis a minha homenagem ao amor. Ao amor de todos os dias o ano todo…”, terminou a publicação.

O casal vive no Brasil e já conta com cinco anos de namoro.

Kátia Aveiro e o companheiro são pais de Valentina. Contudo, a empresária é ainda mãe de Dinis e Rodrigo, frutos de um casamento terminado.