Katy Perry sobre a maternidade: “Ser mãe é um trabalho a tempo inteiro”

Quase um mês depois do nascimento da primeira filha, Katy Perry fez um desabafo sobre a maternidade nas redes sociais.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, a cantora fez quatro publicações no Twitter, nas quais destacou a dificuldade de ser mãe e referiu que este “é um trabalho a tempo inteiro”.

“Quando uma mãe finalmente volta a trabalhar – qualquer que seja a profissão -, não é como se ela tivesse vindo de férias… Ela veio de um trabalho de tempo inteiro… O de ser mãe”, sublinhou.

Popular misconception: being a mom isn’t a full time job 🙃🍼🤪 — KATY PERRY (@katyperry) September 25, 2020

part 2: when a mom finally goes back to work (whatever profession they do) it’s not like they been coming from months of “time off…” she’s coming from a full time job… of being a mom, lol. — KATY PERRY (@katyperry) September 25, 2020

Posteriormente, a artista defendeu ainda a licença de maternidade remunerada. “Liga para a tua mãe e diz que a amas e defende uma licença familiar paga. […] Eu amo o meu trabalho”, acrescentou.

Part 3: call your mom and tell her you love and appreciate her and advocate for paid family leave! — KATY PERRY (@katyperry) September 25, 2020

Part 4. I love my job. — KATY PERRY (@katyperry) September 25, 2020

Recorde-se que Daisy é a primeira filha em comum de Katy Perry e de Orlando Bloom. No entanto, o ator tem outro filho, Flynn, de nove anos, do casamento terminado com Miranda Kerr.