Sexo revelado: Kelly Baron e Pedro Guedes vão ser pais de um menino e não esconderam a felicidade nas redes sociais.

Um bebé a caminho: o casal Pedro Guedes e Kelly Baron, que se conheceram no “Big Brother”, em Portugal, já sabem que esperam um rapaz, depois do chá revelação ter ditado a cor azul.

“Menino ou menina? Início do nosso grande amor”, escreveu o casal no perfil de Instagram para, alguns minutos depois, terem revelado o sexo do bebé.