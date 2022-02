Kelly Clarkson obrigada pelo tribunal a pagar cerca de 170 mil euros ao ex-marido

Kelly Clarkson foi obrigada pelo tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, a pagar cerca de 170 mil euros ao ex-marido, Brandon Blackstock.

Depois de ter apresentado o divórcio ao ex-companheiro, alegando “indiferenças irreconciliáveis”, em junho do ano passado, a cantora, de 39 anos, encontra-se a meio do processo de separação.

A intérprete soube que vai ter de pagar a Brandon Blackstock 45 601 dólares (cerca de 39 mil euros) por mês devido à pensão alimentar dos filhos, River e Remington, e 150 mil dólares (aproximadamente 126 mil euros) referente ao ex-marido.

Ao todo, Kelly Clarkson, que tem a custódia dos filhos, irá gastar anualmente cerca de 2,4 milhões de dólares (aprox. 2 milhões de euros) e terá de pagar os custos do processo que rondam cerca 1,25 milhões de dólares (1 milhão de euros).

Durante uma entrevista com o jornalista Willie Geist, em setembro do ano passado, a intérprete já tinha revelado que estava a ser complicado lidar com o divórcio.

“Pessoalmente, os últimos meses têm sido um bocadinho duros. Tenho conversado com alguns amigos que também se divorciaram. Não sei como as pessoas aguentam sem ter um esgotamento porque isto é a pior coisa de sempre”, disse, na altura,

Lembre-se que a também apresentadora do programa “The Kelly Clarkson Show” (NBC) e Brandon Blackstock casaram-se em outubro de 2013.