Kris Jenner assinala aniversário do filho Rob com dedicatória

Rob Kardashian completou 37 anos este domingo, 17 de março. Kris Jenner não deixou a data passar em branco e declarou-se ao filho.

Ao contrário das irmãs, Rob Kardashian vive uma vida afastada dos holofotes. No dia de aniversário, a mãe, Kris Jenner, partilhou algumas imagens e declarou-se ao filho nas redes sociais.

“Feliz aniversário para o meu maravilhoso e incrível filho Rob. És o filho mais incrível que uma mãe podia pedir e um dos homens mais amorosos, generosos, gentis e atenciosos que já conheci. Nunca saberás o quanto do meu coração tens”, escreveu.

“Não és apenas um filho incrível, mas o melhor pai para a Dream, e ela ama-te muito!!! É uma alegria ver-te crescer como pai a cada ano que passa, e espero que saibas o quanto estou orgulhosa de ti todos os dias. Sou tão abençoada e agradeço a Deus por ele me ter escolhido para ser tua mãe. Sou a mãe mais sortuda do mundo!!! Feliz aniversário, Rob! Com amor, mamã”, concluiu.