Kylie Jenner enternece fãs com vídeo da filha

Kylie Jenner enterneceu os fãs ao revelar nas redes sociais um momento ternurento da filha, Stormi Webster.

Em isolamento social com a filha devido à Covid-19, a socialite norte-americana continua a partilhar vários momentos de Stormi, de dois anos, e esta segunda-feira publicou um vídeo inédito.

As imagens mostram a empresária a colocar uma taça com doces na mesa e a dizer que a filha poderia comer três depois de a mãe regressar. Com a câmara escondida, Kylie saiu da sala e a criança fez o que lhe foi pedido.

“Tive que participar neste desafio”, escreveu Kylie Jenner na legenda do vídeo, que já se tornou viral, com milhões de gostos e milhares de comentários.

https://www.instagram.com/p/CAErDMyHnMO/

Stormi nasceu da relação terminada entre Kylie e o rapper Travis Scott. De recordar que a irmã mais nova das Kardashian Jenner ocultou a gravidez durante os nove meses.

