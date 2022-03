Em lágrimas, Paula Neves recorda “Anjo Selvagem”: “Custou-me aceitar deixar a Mariana ir”

Paula Neves emocionou-se, esta quarta-feira, 3 de março, ao lembrar o momento em que teve de deixar de interpretar “Mariana”, a personagem principal da novela “Anjo Selvagem”.

A atriz conversou com Manuel Luís Goucha numa entrevista transmitida no programa “Goucha”. Durante a conversa, quando questionada sobre ter participado em “Anjo Selvagem”, a intérprete recordou o “desgosto” que sofreu ao despedir-se da novela, nomeadamente da personagem principal.

“O desgosto que tive de largar a Mariana. Custou-me aceitar deixar a Mariana ir. Estava com ela de manhã à noite, sempre, e de um dia para o outro fiquei sem ela. Foi horrível, custou-me muito”, confessou, emocionada.

Atualmente, Paula Neves começa a despedir-se das personagens com antecedência. “É uma perda, não consigo explicar. É uma perda muito grande e ninguém nos prepara para isso. Desde dela que me despeço dos personagens com muita antecedência”, prosseguiu Paula Neves.

“Anjo Selvagem” foi transmitido pela TVI entre setembro de 2001 e fevereiro de 2003.

Além de Paula Neves, também fizeram parte deste elenco atores como José Carlos Pereira, Manuel Cavaco, António Pedro Cerdeira, Carlos Areia, Alexandra de Sousa, Vera Alves, entre outros.