Laura Figueiredo agradece carinho apoio após lançamento da marca

Depois de lançar a marca de roupa Bela Fi, que tem em comum com a filha, Beatriz, Laura Figueiredo agradeceu, esta terça-feira, 27 de abril, o carinho dos seguidores.

A companheira do cantor Mickael Carreira recorreu ao perfil de Instagram para agradecer as mensagens de apoio dos internautas, confessando estar emocionada com a receção da marca.

“Estou emocionada. Queria muito que o amor chegasse a vocês e já percebi que está a chegar”, afirmou, revelando de seguida que o site, de momento não está a funcionar porque “são milhares e milhares de entradas”

“Obrigada a todos. Estamos a resolver. Fico muito feliz com esta onda de amor!” acrescentou Laura Figueiredo.

No momento do lançamento da marca, a repórter e o cantor mostraram pela primeira vez o rosto de Beatriz. Rapidamente, a filha do casal recebeu diversos elogios nas redes sociais.