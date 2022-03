Laura Figueiredo comenta foto antiga de Mickael Carreira: “Estás mais gato”

Mickael Carreira foi ao baú das memórias e publicou uma imagem sua com 15 anos, quem não conseguiu ficar indiferente foi a sua companheira, Laura Figueiredo.

O filho mais velho de Tony Carreira partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia em que aparece junto a um cartaz do seu primeiro “grande” espetáculo no Multiusos de Guimarães.

“Sabiam que o Multiusos de Guimarães foi o meu primeiro grande palco! Foi a 10 de fevereiro de 2007 e lembro-me como se fosse hoje. Gostavam de repetir?” escreveu o cantor.

Logo de seguida Laura Figueiredo atirou: “Lógico! Ainda por cima estás muito mais gato agora”.

Recentemente Mickael Carreira e Laura Figueiredo estiveram em Paris, França, de férias e levaram a filha, Beatriz, até à Disneysland.

“Foram dias fantásticos junto dos que mais amo. A Bea conheceu finalmente o país onde eu nasci e foi uma viagem muito especial. Ver o brilho no olhar da minha filha ao ver a Torre Eiffel, a Disney e toda a magia envolvida…. não há palavras. Agradeço à vida por todos esses momentos que são únicos e me dão ainda mais forças”, escreveu o intérprete.