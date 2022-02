Leonor Poeiras lembra morte de ex-colega

Leonor Poeiras lembrou, esta quarta-feira, a morte do ex-colega de profissão Augusto durante a entrevista que teve com a mãe do profissional da TVI, Luísa.

A apresentadora assumiu a condução do vespertino “A Tarde É Sua” porque Fátrima Lopes foi de férias. Na transmissão desta quarta-feira, a comunicadora conversou com a progenitora de Augusto sobre o filho que morreu após um enfarte.

“Ainda me lembro quando recebi a notícia. Fiquei de rastos”, recordou a profissional da estação de Queluz de Baixo, adiantando que Augusto lhe marcou muito por causa do seu cão Xico.

“O Augusto marca-me particularmente porque quem cuidou do Xico, que é o cão que eu adotei e que trouxe do ‘Somos Portugal’, foi o Augusto durante um dia inteiro, porque a equipa chegava ao sábado ao local para preparar o palco e o cão já lá estava. Quando chego no domingo de manhã para o programa, [ele apresentou-me o cão] e ele ali ficou. Nesse domingo, o Augusto disse-me para levá-lo para casa e mais pessoas insistiram e assim foi, levei-o”, contou.

Hoje em dia, cada vez que Leonor Poeiras olha para o melhor amigo de quatro patas vêm à memória Augusto: “Sempre que olho para o Xico, eu vejo o Augusto porque ele tinha um amor muito grande pelos animais.”

