Lewis Hamilton e Irina Shayk jantam juntos em Paris

Em preparação para a Semana de Moda de Alta-Costura, em Paris, Lewis Hamilton e Irina Shayk foram apanhados juntos.

A Semana de Moda de Alta-Costura, em Paris, começou esta segunda-feira, dia 22 de janeiro. Durante os vários dias de desfiles, muitas são as celebridades convidadas a atender aos eventos para assistirem às coleções.

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton é um dos famosos que costuma marcar presença nas semanas de moda. E, desta vez, foi apanhado com a manequim Irina Shayk na capital francesa.

Ambos jantaram juntos num restaurante de luxo e, depois, saíram do estabelecimento no mesmo carro.

De relembrar que o piloto enfrentou rumores de um possível romance com a cantora Shakira. Já a modelo, depois de se separar do ator Bradley Cooper, foi apontada por ter uma relação com o antigo jogador de futebol americano Tom Brady.