Lídia Muñoz relembra avó no Dia do Teatro: “Não te esquecemos nunca”

Celebra-se esta quarta-feira, 27 de março, o Dia Mundial do Teatro. Nas redes sociais, Lídia Muñoz assinalou a data e homenageou a avó.

Eunice Muñoz é uma das maiores referências do teatro português: no Dia Mundial do Teatro, a neta da artista, que morreu em abril de 2022, homenageou a avó nas redes sociais.

“Quando me dizia que era o seu último espetáculo eu dizia em tom de brincadeira que também podia ser o meu. Que nunca conseguiria subir mais alto do que estar em cena com o próprio teatro. Ela respondia sempre com aquela humildade, de quem não sabe o génio que é: ‘que disparate’”, escreveu.

“Disparate é já não estares aqui a comemorar o teu dia comigo. Feliz Dia do Teatro, não te esquecemos nunca”, rematou.