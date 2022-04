Liliana Aguiar mascara-se para celebrar 41 anos

Liliana Aguiar revelou nas redes sociais que mascarou-se de “Mulher-Maravilha” para celebrar mais um aniversário.

A apresentadora completou esta quarta-feira, 10 de março, 41 anos e, para celebrar a data, surgiu vestida a rigor com uma fantasia de super heroína num vídeo que partilhou no Instagram.

“O meu aniversário. Este ano foi diferente, o ano passado estava no calor e a dar grandes mergulhos nas águas marroquinas. Hoje vesti-me a rigor para mostrar aos meus filhos os meus poderes. Sim, tenho muitos. Aguentar tantas crianças não é fácil, mas é enriquecedor”, pode ler-se na publicação.

“Não se esqueçam de ser felizes, a vida muda com muita facilidade. Está quase a chegar a liberdade”, acrescentou.

Liliana Aguiar tem três filhos, Santiago, de um ano, que nasceu da relação com o marido, Francisco Nunes, Salvador, de dois, e Miguel Ângelo, de 12 anos, da relação terminada com José Carlos Pereira e António Miguel Tavares, basquetebolista do Benfica, respetivamente.

Recorde-se que depois de ter celebrado dois anos de casamento, em setembro, o casal completou, recentemente, três anos de relação.