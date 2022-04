Liliana Almeida e Bruno de Carvalho desmentem rumores de gravidez

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho desmentiram os rumores de que a cantora estaria grávida pela primeira vez, fruto do namoro com o ex-presidente do Sporting.

A artista e o ex-dirigente fizeram questão de recorrer, esta quarta-feira de manhã, 13 de abril, ao perfil de Instagram para alertar os seguidores de que a intérprete não está grávida.

No vídeo publicado por Bruno de Carvalho, Liliana Almeida respondeu que “não” à pergunta: “Estás grávida?”.

Contudo, os dois, que se apaixonaram dentro do “Big Brother Famosos” (TVI), já revelaram publicamente que, depois de darem o nó, querem ter filhos. O casamento de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho já tem data marcada.

A relação entre o DJ e a cantora tem sido controversa desde o início existindo até queixas por violência doméstica no Ministério Público.