Liliana Almeida e Bruno de Carvalho revelam que apesar de queixas arquivadas ainda vão depor

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho reagiram ao arquivamento das 730 queixas por parte da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) contra a TVI.

O casal revelou no “Dois às 10”, de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que apesar das queixas arquivadas “ainda não está tudo resolvido”. Recorde-se que a participação de ambos no “reality show” “Big Brother Famosos”, no canal quatro, gerou bastante polémica e acabou com queixas de violência doméstica.

Liliana Almeida mostrou-se aliviada pelo arquivamento das queixas, contudo, o casal revelou que em janeiro do próximo ano ainda tem de ir “depor” em tribunal.

“Foi um disparate aquilo que aconteceu”, afirmou ainda Bruno de Carvalho.

Recorde-se que o ex-dirigente “leonino” já tinha reagido a esta situação. “Aquilo que me apraz dizer é: espero que (as pessoas) tenham aprendido a lição e que não façam aos outros aquilo que não querem que lhes façam a eles”, referiu ao site “Selfie”.