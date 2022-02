Liliana Campos namora com Rodrigo Herédia nas Maldivas

Liliana Campos fez as malas e mudou-se temporariamente para as Maldivas, onde tem estado a aproveitar para se divertir com o marido, Rodrigo Herédia.

A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, confessou sentir-se abençoada, no perfil de Instagram, por estar novamente naquele destino paradísiaco com o companheiro.

“Sei, melhor do que ninguém, a benção que é estarmos aqui novamente os dois (desta vez), neste lugar único no mundo que tanto nos diz porque tanto tem a ver connosco”, desabafou.

Aquando da chegada ao aeroporto, 24 horas após deixar Lisboa, a comunicadora da estação de Paço de Arcos alertou os seguidores de que tinha chegado às Maldivas, monstrando-se agradecida. “Agora é agradecer e viver!” afirmou.

O programa “Passadeira Vermelha” é conduzido por Liliana Campos e conta com os comentadores Mariama Barbosa, Mónica Sinta, Nuno Azinheira, Filipa Torrinha Nunes, Hugo Mendes, Raquel Prates e Joana Latino.