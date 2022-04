Liliana Filipa apanha banhos de sol em fato de banho e recebe elogios

Liliana Filipa mostrou-se, esta segunda-feira, 15 de março, num fato de banho preto, durante a estadia numa unidade hoteleira na Comporta, em Setúbal. Rapidamente, os fãs reagirem com elogios.

A influenciadora digital passou o fim de semana com o namorado, Daniel Gregório, e os dois filhos, Ariel e Santi. Depois de terminar a diversão em família, no perfil de Instagram, a também comentadora do “Big Brother” (TVI) publicou uma fotografia junto à piscina.

“Leveza na alma de quem passou um fim de semana incrível, com muitos mimos e momentos bons”, escreveu Liliana Filipa, em jeito de balanço.

“Quer arraso!”, “És tão linda”, Perfeição”, “Paraíso” e “Maravilhosa” foram alguns dos elogios que apareceram, rapidamente, na secção de comentários por parte de diversos internautas.