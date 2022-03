Liliana Filipa revela desentendimento com Sofia Arruda

Liliana Filipa revelou-se revoltada após Sofia Arruda ter proferido comentários sobre os participantes da “Casa dos Segredos”.

A influenciadora digital foi a convidada do programa “Snooze”, da rádio Mega Hits, com os locutores Maria Seixas Correia, Conguito e Mafalda Castro, no qual jogaram ao “Cala-te Boca”.

Quando questionada sobre que colega blogger expulsava do Instagram, numa situação hipotética, ex-concorrente da “Casa dos Segredos” respondeu o nome de Sofia Arruda e explicou que esta proferiu comentários desagradáveis sobre os participantes do “reality show” da TVI.

“Gostava muito dela, gostava muito do trabalho dela e um dia ela pediu-me boleia. […] Durante a viagem, falou muito mal dos concorrentes da ‘Casa dos Segredos’. Portanto, ou ela não sabia que eu já tinha participado ou não teve noção, e não gostei da maneira como falou”, recordou.

LEIA TAMBÉM: