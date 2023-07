Longe da Festa TVI: Manuel Luís Goucha janta com Joana Marques e Vasco Palmeirim

Manuel Luís Goucha mostrou-se animado na noite deste sábado, 1 de julho, mas longe dos holofotes da Festa de Verão da TVI.

“Está lançada a confusão”, foi assim que Manuel Luís Goucha terminou a sua aparição no direto de Rui Oliveira este sábado, 1 de julho.

Isto porque, o apresentador da TVI decidiu ir jantar entre amigos, ao invés de marcar presença na Festa de Verão da TVI, que aconteceu no SUD, em Lisboa, ao contrário de anos anteriores que decorria no Algarve.

Na companhia de Vasco Palmeirim, Joana Marques e respetivos parceiros, Manuel Luís Goucha brincou: “Acho que me enganei na festa. Enganei-me na festa, não era aqui”, referindo-se à festa da estação de Queluz de Baixo.

“Estamos aqui numa grande festa à beira rio”, disse Rui Oliveira, marido da estrela da TVI.

Apesar de ter faltado à Festa da TVI, Manuel Luís Goucha não costuma marcar presença no evento. O que surpreendeu as pessoas foi o facto de estar a jantar com colegas de canais rivais.

Ainda assim, os cibernautas deixaram mensagens de apoio na caixa de comentários. “E que belo sítio que escolheram para se divertir”, “Vocês sim fazem a festa” e “Quando a companhia é boa faz todo o sentido! Fazem bem. Divirtam-se”, foram alguns dos exemplos.