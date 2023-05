Luciana Abreu e o namoro com cavaleiro: “O amor, a mim, faz maravilhas”

Luciana Abreu abriu uma excepção para falar à Imprensa sobre o namoro, recente, com o cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano.

Depois de um início de relação aparentemente atribulado, com a família de João Moura Caetano, alegadamente, a desconfiar da relação do cavaleiro tauromáquico com Luciana Abreu, o namoro do casal parece, agora, ir em “velocidade de cruzeiro”.

Em declarações à revista “TV Guia”, Luciana Abreu abriu uma excepção e falou da vida pessoal. “O meu coração está preenchido… o amor faz bem a toda a gente! A mim faz maravilhas”.

“Estou bem e em paz. E isso é o melhor”, acrescentou a atriz da SIC, que explicou, de seguida, porque motivo deixou de trabalhar às segundas-feiras: “Por isso é que rejeitei fazer um filme para o qual fui convidada. Porque era para gravar às segundas e eu tiro esse dia para mim. Não consigo fazer nada… estou morta!”, justificou, a propósito do trabalho, aos domingos, no programa “Domingão”, na estação de Paço de Arcos.

Recorde-se que, recentemente, após vários anos de luta em tribunal, Luciana Abreu terá saldado uma dívida de mais de 60 mil euros ao ex-marido Daniel Souza.