Luciana Abreu e Yannick Djálo assinalam aniversário da filha Lyannii

Foi há 12 anos que Luciana Abreu e Yannick Djálo foram pais pela segunda vez. Nas redes sociais, assinalaram o aniversário da filha Lyannii.

Lyannii completa mais uma volta ao sol: nas redes sociais, os pais não deixaram a data passar em branco.

Luciana Abreu partilhou, na página de Instagram, alguns registos da menina. “Amor da minha vida, oh grande amor da minha vida. Estarei sempre cá, sempre, até que Deus me leve. Amo-te. Voa, minha preciosa. Parabéns”, escreveu na legenda.

Já o pai, o ex-futebolista Yannick Djálo, optou por partilhar uma história. “Feliz aniversário, meu amor”, referiu.

Recorde-se que, além de Lyannii, o ex-casal tem também em comum a filha mais velha, Lyonce Viktórya, de 13 anos. A apresentadora do “Domingão”, programa da SIC, é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de seis anos, fruto do casamento terminado com Daniel Souza.