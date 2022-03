Luís Borges mostra-se feliz ao lado do namorado espanhol

Luís Borges deixou-se posar para a fotografia ao lado do seu namorado, o empresário espanhol, que ainda não revelou o nome.

O manequim português mostrou-se cúmplice e apaixonado com o novo companheiro numa imagem que partilhou com os seguidores no perfil de Instagram, na qual surgem ao lado um do outro.

Na secção de comentários, diversos admiradores elogiaram o casal. “Lindosss”, “Tão queridos”, “Tão bonitinhos” e “Felicidades e sucesso para toda a vossa vida” servem a título de exemplo.

Esta quinta-feira estreou uma entrevista que o também apresentador já tinha gravado com Júlia Pinheiro para o programa das tardes da SIC “Júlia”. Durante a conversa, o manequim falou sobre o novo amor.

Recorde-se que o modelo assumiu publicamente a primeira relação amorosa que tem desde o casamento com Eduardo Beauté, depois de a Imprensa ter noticiado que Luís Borges teria um novo romance.

“Gosta muito de mim e dos meus filhos. No fundo sou um ‘pack’, não sou só o Luís. Tenho três filhos”, contou Luís Borges em entrevista à “Passadeira Vermelha”, da SIC.