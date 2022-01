Luís Borges sobre a filha de sete anos: “Não pára de crescer”

Luís Borges fez um desabafo nas redes sociais, esta quarta-feira, sobre o rápido crescimento da filha adotiva, Lurdes.

O manequim mostrou-se surpreendido com o crescimento da filha, de sete anos, ao ver com atenção uma fotografia publicada no Instagram, em que surge ao lado do irmão mais novo, Eduardo, de quatro anos.

“Bom dia com os meus pretinhos da Guiné. E a Lu que não pára de crescer?”, escreveu na descrição.

Luís Borges é também pai adotivo de Bernardo, de oito anos. Os três filhos foram adotados enquanto o manequim mantinha uma relação amorosa com Eduardo Beauté. O ex-casal divorciou-se em 2016, após cinco anos de casamento.

Recorde-se que o cabeleireiro foi encontrado morto em casa, aos 52 anos, no dia 7 de setembro, devido a uma embolia cerebral.

