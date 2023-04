Luís Filipe Borges vai ser pai novamente: “O melhor presente que lhe poderíamos dar”

O humorista Luís Filipe Borges vai ser pai pela segunda vez e quem fez o anuncio foi a mulher, Sara Almeida Santos, no Instagram.

A mulher de Luís Filipe Borges, Sara Almeida Santos, está grávida. O anúncio foi feito através das redes sociais.

Além dos pais, quem está radiante é Tomé, filho mais velho do casal que completou dois anos em janeiro. Quem o garante é a mãe: “O melhor presente que lhe poderíamos dar. Os Santos Borges = 4”, escreveu na legenda da publicação.

A família está a passar férias em Porto Covo e, pelas imagens partilhadas, Tomé recebeu a notícia de que passaria a ser irmão mais velho com um sorriso na cara.

Recorde-se que Luís Filipe Borges e Sara Almeida Santos casaram-se em 2018 e partilharam nas redes sociais os primeiros momentos como marido e mulher na Indonésia.

Em janeiro de 2021 nasceu o primeiro filho do casal, Tomé, e, desde então, os pais também vão deliciando os fãs com algumas fotografias do mais pequeno.