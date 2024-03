Luísa Sonza surge ao lado do novo namorado português

O término com Chico Moedas foi polémico, mas com este novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho, Luísa Sonza tem mantido a discrição.

No Dia de São Valentim, Luís Ribeirinho partilhou uma imagem ao lado da intérprete de “Sou Musa de Verão” e “Campo de Morango”, mas a verdade é que o casal tem sido, desde sempre, bastante discreto.

Luísa Sonza apresentou-se no aquecimento do Lollapalooza, um dos maiores festivais do Brasil, que acontece entre os dias 22 e 24 de março em São Paulo, mas não foi sozinha.

A artista posou de mãos dadas com o atual companheiro e mostrou-se animada em frente aos fotógrafos.