Madalena Abecasis fica emocionada com o último Natal antes de mudar de casa

Madalena Abecasis teve um Natal bastante emotivo e repleto de memórias, pois foi o último que esta passou na sua casa antiga.

Prestes a mudar de habitação, a “digital influencer” recorreu às redes sociais para refletir sobre a mudança de casa e recordar alguns momentos. “Foi o último Natal aqui na zona”, começou por escrever.

“Fomos muito felizes nesta rua, com tantos amigos para as brincadeiras, com direito a discussões, zangas e pazes. Foram horas e horas nesta rua, tardes inteiras e manhãs sem fim, para trás e para a frente, ao sol e à chuva, sempre com o ‘Lá na zona’ do Regula como pano de fundo. Uma música que já é nossa por direito. Foram bons anos que vão deixar muitas recordações. Desde aprender a andar de bicicleta, escavar o canteiro da rua, ir bater à porta dos vizinhos, aprender a partilhar bolachas e sumos, brinquedos, trotinetes, subir às árvores e jogar às escondidas”, acrescentou.

“Daqui a umas semanas começamos uma nova história na nossa casa de sonho, pela qual trabalhámos muito, e que será o nosso lar por muitos e muitos anos até sermos velhinhos. Temos pena de sair, mas muita vontade de mudar. A vida é feita disso mesmo. Mudanças. E vocês desse lado, que nos acompanham desde o primeiro vídeo à frente da famosa estante, vão poder acompanhar-nos agora nesta nova fase, que começará em breve. Os nossos vizinhos, que se tornaram amigos, ficarão para sempre no nosso coração. É um até já”, disse.

“Agora são uns dois mesinhos à Benfica para nos instalarmos na nova mansão da Lena, com uma nova rua, novas histórias e vizinhos que se tornam amigos”, rematou.

Madalena Abecasis é mãe de Francisca, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior, e de José, de cinco, Júlia, de três, e João Diogo, que nasceu em abril, frutos do atual casamento com Nuno Sebastião.