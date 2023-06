Madalena Aragão e Lucas Dutra anunciam namoro

Os atores Madalena Aragão e Lucas Dutra assumem, nas redes sociais, que estão juntos. Após rumores, a foto publicada confirma o namoro.

O amor está no ar! Depois de muitos rumores que Madalena Aragão e Lucas Dutra estavam juntos, houve finalmente confirmação.

Numa publicação conjunta do Instagram, os atores aparecem, apaixonados, com a paisagem do Porto. “Óh pra ti… óh pra mim”, escrevem.

As fotografias têm conquistado o público. Entre muitos deles, famosos. “Ai a pequenina que já não é assim tão pequenina já namora”, escreve a atriz Sara Barradas. “Love is in the air”, diz Angie Costa.

Outras celebridades como Hélder Tavares, April Ivy ou Nuria Madruga, não deixaram de comentar na publicação apaixonada dos dois.

Além de namorados, são colegas de trabalho. Madalena Aragão e Lucas Dutra estiveram juntos em “(Nós) na Cabeça”, curta-metragem realizada pelo ator e que foi premiada no Festival de Cannes, no passado mês de maio.