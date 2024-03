Mãe de primeira viagem, Noua Wong explica que a filha é “tranquilona todos os dias”

Foi há cerca de seis meses que Noua Wong deu as boas-vindas à filha Zaya: nas redes sociais, a bailarina fez um balanço sobre a maternidade.

Noua Wong e Cifrão foram pais há cerca de seis meses e, através das redes sociais, a bailarina fez um balanço acerca da maternidade.

“Sabem quando falas de mais e pagas com a boca? Não é o meu caso. Sempre disse que a pequena dorme bem, não passámos muito mal com as cólicas e quase nunca chora. Verdade sim! É bem de boa, suave e tranquilona todos os dias e todas as noites”, escreveu.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “E confirma-se que a maternidade te deixou ainda mais bonita”, “Estão lindas as duas” e “Merecem essa tranquilidade e esse amor imenso! Admiro-vos profundamente! Sejam mega felizes!!” são alguns dos exemplos.