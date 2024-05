Mafalda Castro sobre a gravidez: “Faz parte o entusiasmo e o medo andarem de mãos dadas”

Grávida pela primeira vez, Mafalda Castro respondeu a algumas questões dos seguidores, nomeadamente sobre os sentimentos associados ao “estado de graça”.

Mafalda Castro e Rui Simões estão à espera do primeiro filho. Na página de Instagram, a apresentadora da TVI abriu uma caixa de perguntas e respondeu a algumas questões colocadas pelos seguidores.

A comunicadora não sabe quanto aumentou o peso. “Nem quero saber, o meu foco é comer quando tenho fome e comida nutritiva e saudável. Já passo a minha vida com uma pressão gigante com o meu corpo, não quero nesta fase pensar no mesmo”, sublinhou.

“Sentes medo com esta mudança na tua vida?”, questionaram. “Claro que tenho. Acho que faz parte o entusiasmo e o medo andarem de mãos dadas nesta altura”, respondeu.