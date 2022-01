Magia, humor, esperança e emoção marcam o Natal na Globo

Entre os dias 23 e 27 de dezembro, às 23h20, vão ser exibidos especiais centrados na temática natalícia.

A contagem decrescente para o Natal já começou e a Globo preparou uma programação especial para assinalar a data. O público vai poder entrar no clima da quadra natalícia com os especiais que vão ser exibidos entre os dias 22 e 27 de dezembro, às 23h20. Todos eles apresentam histórias relacionadas com o Natal, recheadas de magia, humor, esperança e muita emoção.

“Juntos a Magia Acontece” é um dos especiais exibidos pela Globo nessa semana, mais concretamente no dia 26 de dezembro. Na história, a família Santos tem de lidar com a perda da sua matriarca em vésperas do Natal. A ausência repentina de Neuza (Zezé Motta) desalinha a rotina da casa, desperta uma depressão no viúvo Orlando (Milton Gonçalves), evidencia o afastamento do seu filho André (Fabrício Oliveira), e intensifica o mau momento vivido pela sua filha Vera (Camila Pitanga), sobrecarregada com o trabalho, os afazeres domésticos e o desemprego do marido, Jorge (Luciano Quirino).

Não há clima para a ceia de Natal, nem dinheiro para troca de presentes, mas quem aponta o caminho é Letícia (Gabriely Mota). A filha de Vera e de Jorge, de 9 anos, no auge dos questionamentos típicos sobre a existência do Pai Natal, consulta o avô, que, apesar da tristeza, não tira a fé da neta: “Quando você acredita, existe”.

“A história é principalmente sobre uma família que tem conflitos, mas se une por conta dos desejos de dois membros opostos: o avô e a neta. Esses dois, cada um tentando superar sozinho uma perda, acabam envolvendo a família num plano para ajudá-los”, define a autora, Cleissa Regina Martins.

Além deste, serão exibidos mais quatro especiais durante a semana em que se celebra o Natal: “Tal Filho, Tal Pai” (dia 23), “Adoro Natal” (dia 24), “Papai Noel Existe” (dia 25) e “Histórias de Cama e Mesa” (dia 27).

LEIA TAMBÉM: