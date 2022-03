Mais louro que nunca. Tiago Teotónio Pereira com “look” radical

Tiago Teotónio Pereira decidiu arriscar e fez uma mudança de visual radical. O ator, de 32 anos, optou por um louro platinado muito curto.



O artista mostrou o “look” arrojado nas redes sociais e as reações não se fizeram esperar, houve mesmo quem questionasse se era mesmo ele.

A sua companheira, Rita Patrocínio, de 26 anos, não ficou indiferente à situação e brincou com a situação através de um instastorie, ferramenta do Instagram. “Um estranho no meu sofá”, pode-se ler.

O casal deu as boas vindas a Camila, que nasceu no passado domingo, dia 12 de setembro.