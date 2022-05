Malato preocupado com a cadela: “Pena que não haja paliativos para a dor de um pai”

José Carlos Malato confessou estar preocupado com o estado de saúde em que a sua cadela se encontra. “Pena que não haja paliativos para a dor de um pai”, afirmou.

O apresentador, de 58 anos, revelou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que a sua cadela ficou internada nos cuidados paliativos depois de ter sido submetida a uma ressonância.

“Depois da ressonância, ficou internada. Iniciou os paliativos. Pena que não haja paliativos para a dor de um pai”, afirmou.

O apresentador tem mais um cão. “Este pedacinho de céu está um pouco esquecido. Mas ele sim é do meu sangue. […] Pouca cabeça, só coração. O nosso destino é ficarmos os dois. Só os rapazes”, escreveu depois no InstaStories seguinte, publicando uma fotografia do cão.

Recentemente, o apresentador esteve infetado com covid-19 e não conseguiu marcar presença na Eurovisão deste ano, em Turim, Itália, para fazer os comentários para a RTP1, com o Nuno Galopim.