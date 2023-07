Manafá pede a namorada em casamento com direito a avião: “Perdi a vergonha”

O jogador de futebol Wilson Manafá pediu a namorada Jéssica Jeremias em casamento, este domingo, dia 23 de julho.

Já se ouvem os sinos da igreja. Wilson Manafá pediu a namorada Jéssica Jeremias em casamento. E o romance invadiu o momento. O pedido teve direito a avião, rosas, sem faltar o anel de noivado.

O vídeo do pedido de casamento foi partilhado nas redes sociais de ambos. “Eu disse sim! Finalmente, fora de brincadeiras desta vez!”, começou por escrever a namorada, agora noiva, do ex-defesa do FC Porto.

“Não tenho palavras, acho que se nota no vídeo. Não estava nada nada à espera. No dia de aniversário dele, faz-me o pedido que eu mais queria. Disse sim ao amor da minha vida”, continuou Jéssica Jeremias.

Manafá, por sua vez, escreveu, em tom de brincadeira: “Lá perdi a vergonha! Amo-te muito, meu amor!”.

Muitos colegas do jogador de futebol deixaram os seus comentários no vídeo publicado no Instagram. “O bichão virou bichinho”, escreveu Otávio Monteiro. “Parabéns, meu cota. Felicidades”, disse André Franco. “Parabéns, família”, comentou Toni Martínez.