Manuel Luís Goucha alerta para fraude: “A montagem é ridiculamente amadora”

O apresentador Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para explicar que a sua imagem está a ser utilizada em notícias falaciosas.

Na rede social X (antigo Twitter), anda a circular uma imagem falsa de Manuel Luís Goucha e o apresentador da TVI recorreu ao Instagram para falar sobre o tema.

“Fraude! Mais uma! Já perdi a conta às que utilizando o meu nome e figura procuram enganar os mais incautos. De páginas falsas a supostas notícias que me colocam como ‘agressor’ de figuras conhecidas, como Nuno Homem de Sá e Joana Amaral Dias, já vi de tudo!”, referiu.

“Nalguns casos a marosca é bem feita, até usam ilegalmente os cabeçalhos de jornais credíveis como que para validar a notícia, neste a montagem é ridiculamente amadora e facilmente desmontável. Mas alguma vez me apresento assim, atarracado, barrigudo e com o ar mais desmazelado deste mundo? Nunca com um casaco aberto e uma camisa pingona!”, acrescentou.

“Afora o gozo saiba que em tendo vontade em clicar para saber mais incorre em perigos como o de ver os seus dados copiados. É caso para dizer que ‘a curiosidade pode matar o gato!’. Já são tantas as vezes que usam (abusiva e enganosamente ) a minha imagem que ainda me convenço que sou das figuras mais conhecidas e populares deste país. Só pode!”, rematou.