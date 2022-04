Manuel Luís Goucha confessa a frase que quer no jazigo

Manuel Luís Goucha revelou, esta terça-feira, a frase que quer colocar na sua sepultura quando morrer, durante uma conversa animada de bastidores.

Depois de terem terminado mais uma emissão do programa das manhãs “Você na TV!”, o apresentador estava à conversa com os elementos de produção do matutino e a apresentador Maria Cerqueira Gomes.

A dada altura do divertido momento, o comunicadora do quarto canal confessou que quando morrer daqui a 50 anos o seu jazigo terá a frase: “Não há palavras para me descrever”.

Recentemente, aquando da morte do ator e argumentista Tozé Martinho, Manuel Luís Goucha fez uma homenagem pública. “As últimas entrevistas refletiam alguma mágoa”, disse, na altura.

